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«Он знает, что у него есть Rolls-Royce»: Киркоров подарил сыну авто 

Ирина Лебедева 36 минут назад
«Он знает, что у него есть Rolls-Royce»: Киркоров о сыне
Фото: РИА Новости
Король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров и на себе не экономит, и детей осыпает дорогими подарками.
Так, он заявил, что хочет сделать Мартину презент, достойный прямо-таки арабского шейха. Киркоров сообщил, что собирается подарить своему сыну Rolls-Royce.
Своевременность подобного дара вызывает сомнения — мальчику всего восемь лет. Однако вип-автомобиль уже стоит в семейном гараже и ждёт своего часа.
Стоит такое чудо порядка 30 миллионов рублей.
Счастливый отец с гордостью рассказал, что Мартин интересуется машинами и уже начал в них неплохо разбираться.
Однако ребенок рвется ездить за рулем, а Филипп считает, что разъезжать в качестве пассажира гораздо удобнее и престижнее.

«Сын с двух лет разбирался во всех марках. Он знает, что у него есть Rolls-Royce. Он ждёт, когда ему можно будет сесть за руль. Хотя он не понимает пока, что на Rolls-Royce надо ехать сзади лучше», — цитирует слова Киркорова life.ru.

Как ранее писал «Рамблер», известный артист Филипп Киркоров ответил представителям СМИ на вопрос о рождении третьего ребенка.
Певец растит сына и дочь — и короля отечественной поп-сцены напрямую спросили о возможном пополнении в семействе.
Музыкант удивился, услышав вопрос, — и сообщил, что о появлении третьего наследника не задумывался:

«Господи, этих бы поставить на ноги», — эмоционально ответил он.

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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
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