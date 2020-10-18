«Он знает, что у него есть Rolls-Royce»: Киркоров о сыне

Король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров и на себе не экономит, и детей осыпает дорогими подарками.

Так, он заявил, что хочет сделать Мартину презент, достойный прямо-таки арабского шейха. Киркоров сообщил, что собирается подарить своему сыну Rolls-Royce.

Своевременность подобного дара вызывает сомнения — мальчику всего восемь лет. Однако вип-автомобиль уже стоит в семейном гараже и ждёт своего часа.

Стоит такое чудо порядка 30 миллионов рублей.

Счастливый отец с гордостью рассказал, что Мартин интересуется машинами и уже начал в них неплохо разбираться.

Однако ребенок рвется ездить за рулем, а Филипп считает, что разъезжать в качестве пассажира гораздо удобнее и престижнее.

«Сын с двух лет разбирался во всех марках. Он знает, что у него есть Rolls-Royce. Он ждёт, когда ему можно будет сесть за руль. Хотя он не понимает пока, что на Rolls-Royce надо ехать сзади лучше», — цитирует слова Киркорова life.ru.

Как ранее писал «Рамблер», известный артист Филипп Киркоров ответил представителям СМИ на вопрос о рождении третьего ребенка.

Певец растит сына и дочь — и короля отечественной поп-сцены напрямую спросили о возможном пополнении в семействе.

Музыкант удивился, услышав вопрос, — и сообщил, что о появлении третьего наследника не задумывался: