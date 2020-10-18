Джигарханян и Цымбалюк-Романовская: три года врозь

Три года назад народный артист Армен Джигарханян попросил друзей помочь ему переехать из той квартиры, где они жили с молодой супругой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Далее был скандальный развод и истории с дележом имущества, которые до сих пор не завершены.

Виталина осталась жить в их трехкомнатной квартире на Рублевском шоссе.

Элитную жилплощадь предусмотрительная девушка оформила в личную собственность за пару дней до свадьбы. Как рассказывает владелица апартаментов, на этом настоял сам Джигарханян.

Как было на самом деле, публика вряд ли узнает. А вот о назначении Виталины на должность директора театра, которым он руководит, актер хлопотал лично.

Это позволило Цымбалюк-Романовской не только заработать денег, но и обзавестись связями.

После развода из театра ей пришлось уйти, но еще долго Виталина зарабатывала деньги, путешествуя по ток-шоу. Сначала одна, потом - с Прохором Шаляпиным

Кроме того, Виталина продала половину квартиры на Арбате, которая принадлежала Джигарханяну. Вторая половина записана на его бывшую супругу - Татьяну Власову

Узнав о сложившейся ситуации, человек, купивший долю в квартире, вернул права собственности Джигарханяну, взамен, естественно, он ждал свои деньги, 7, 9 млн. рублей.

Но Виталина их сняла со счета по доверенности на свое имя. Этот вопрос решается в суде до сих пор.

Сейчас Цымбалюк-Романовской 41 год, она живет одна и всем рассказывает, что ее бывший муж недееспособен.

К Джигарханяну вернулась бывшая супруга. Они вместе живут в той самой квартире на Арбате.

А на днях Джигарханян приезжал в свой театр, чтобы отметить день рождения с коллегами.