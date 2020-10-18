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Дочь Якубовича: «Несколько раз сидела в ванной с ножницами» 

Ирина Лебедева 42 минуты назад
Дочь Якубовича: «Несколько раз сидела в ванной с ножницами»
Фото: Instagram
Варвара Видо, дочь всем известного ведущего «Поля чудес», ушла с работы. Как информирует Экспресс Газета, эта ситуация девушку не особенно расстраивает.
Она еще учится в МГИМО, да и родители всегда поддержат. А с депрессиями и страхами она научилась справляться еще пять лет назад. Об этом она рассказала в инстаграме.

«Конец 2015 г. — начало 2016 г. Переломный момент. К этому времени я закончила школу всего с тремя четверками в аттестате. Потом я поступила на факультет "Международные отношения" в МГИМО. Появились первые тройки по точным наукам… Я боялась ходить в универ. Боялась толп людей, боялась вопросов на парах, боялась, что меня ЗАМЕТЯТ. На обеденных перерывах я быстро брала какой-нибудь снэк и уходила в туалет. Ела там, в туалетной кабинке. Каждый вечер я плакала. Несколько раз сидела в ванной с ножницами, но до страшного так и не дошло».

В какой-то момент девушка поняла, что так жить нельзя.

«Метафорически я сломала прежнюю себя и из осколков слепила нового человека. Практически… Каждый раз проходя мимо зеркала, я говорила себе: "Ты умная. Ты красивая. У тебя все получится. Ты сможешь". Я в это не верила. Но говорила. Я ловила свои негативные мысли, останавливала себя. Нет, ты не неудачница, ты просто не удержала в руках эту книгу, ничего страшного. Нет, они тебя не презирают за неправильный ответ на паре, ошибаться нормально».

Варвара справилась, и сейчас даже дает советы тем молодым людям, которые переживают похожий душевный надлом.
Как ранее писал «Рамблер», Варвара, дочь Леонида Якубовича, человек абсолютно не светский. Ее особо не интересуют брендовые вещи, она не гонится за модой и не выкладывает селфи на фоне кадиллаков.
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Шоу-бизнес , Леонид Якубович , МГИМО
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