Дочь Якубовича: «Несколько раз сидела в ванной с ножницами» 

«Метафорически я сломала прежнюю себя и из осколков слепила нового человека. Практически… Каждый раз проходя мимо зеркала, я говорила себе: "Ты умная. Ты красивая. У тебя все получится. Ты сможешь". Я в это не верила. Но говорила. Я ловила свои негативные мысли, останавливала себя. Нет, ты не неудачница, ты просто не удержала в руках эту книгу, ничего страшного. Нет, они тебя не презирают за неправильный ответ на паре, ошибаться нормально».