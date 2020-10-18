Дочь Якубовича: «Несколько раз сидела в ванной с ножницами» 

«Конец 2015 г. — начало 2016 г. Переломный момент. К этому времени я закончила школу всего с тремя четверками в аттестате. Потом я поступила на факультет "Международные отношения" в МГИМО. Появились первые тройки по точным наукам… Я боялась ходить в универ. Боялась толп людей, боялась вопросов на парах, боялась, что меня ЗАМЕТЯТ. На обеденных перерывах я быстро брала какой-нибудь снэк и уходила в туалет. Ела там, в туалетной кабинке. Каждый вечер я плакала. Несколько раз сидела в ванной с ножницами, но до страшного так и не дошло».
«Метафорически я сломала прежнюю себя и из осколков слепила нового человека. Практически… Каждый раз проходя мимо зеркала, я говорила себе: "Ты умная. Ты красивая. У тебя все получится. Ты сможешь". Я в это не верила. Но говорила. Я ловила свои негативные мысли, останавливала себя. Нет, ты не неудачница, ты просто не удержала в руках эту книгу, ничего страшного. Нет, они тебя не презирают за неправильный ответ на паре, ошибаться нормально».