Асмус ответила на предложение сняться в порно

В очередной раз, отвечая на вопросы фолловеров, Кристина Асмус потроллила особо вредных.
В инстаграме звезду спросили, не желает ли она попробовать новую творческую стезю — сняться в фильмах для взрослых.
Асмус ответила, что не собирается этого делать, поскольку очень стесняется раздеваться перед камерой.
Как ранее писал «Рамблер», Кристина Асмус уже почти неделю как больна коронавирусом.
В инстаграме она сообщила, что практически не встает с постели, борется с высокой температурой, которую плохо сбивают даже жаропонижающие средства.
Ее мучает кашель — словом, ковид актриса переносит нелегко.
Периодически приходится вызывать «Скорую помощь».