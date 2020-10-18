Асмус ответила на предложение сняться в порно

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Асмус объяснила, почему не будет сниматься в порнофильмах 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
В очередной раз, отвечая на вопросы фолловеров, Кристина Асмус потроллила особо вредных.
В инстаграме звезду спросили, не желает ли она попробовать новую творческую стезю — сняться в фильмах для взрослых.
Асмус ответила, что не собирается этого делать, поскольку очень стесняется раздеваться перед камерой.
Как ранее писал «Рамблер», Кристина Асмус уже почти неделю как больна коронавирусом.
В инстаграме она сообщила, что практически не встает с постели, борется с высокой температурой, которую плохо сбивают даже жаропонижающие средства.
Ее мучает кашель — словом, ковид актриса переносит нелегко.
Периодически приходится вызывать «Скорую помощь».
Шоу-бизнес , Видео , Кристина Асмус
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