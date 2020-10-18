Асмус ответила на предложение сняться в порно

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В очередной раз, отвечая на вопросы фолловеров, Кристина Асмус потроллила особо вредных.

В инстаграме звезду спросили, не желает ли она попробовать новую творческую стезю — сняться в фильмах для взрослых.

Асмус ответила, что не собирается этого делать, поскольку очень стесняется раздеваться перед камерой.

Как ранее писал «Рамблер», Кристина Асмус уже почти неделю как больна коронавирусом.

В инстаграме она сообщила, что практически не встает с постели, борется с высокой температурой, которую плохо сбивают даже жаропонижающие средства.

Ее мучает кашель — словом, ковид актриса переносит нелегко.

Периодически приходится вызывать «Скорую помощь».