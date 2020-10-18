Появились хорошие новости о Заворотнюк

Поклонники Анастасии Заворотнюк радуются - похоже, актриса постепенно начинает выбираться из-за «железного занавеса», за которым прячется из-за тяжелой болезни.

Андрей Малахов в эфире программы "Привет, Андрей!", посвящённой дню рождения Николая Баскова , рассказал, что Анастасия вышла с ним на связь и хотела позвонить прямо в студию, чтобы поздравить певца.

"Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Я знаю, вы общаетесь, дружите", - приводит слова телеведущего tsargrad.tv.

Николай Басков ответил, что он искренне переживает за Заворотнюк, потому что нечто подобное ему довелось пережить и со своим близким человеком.

А с Настей они были в прекрасных отношениях, и ее болезнь он воспринял почти как свою личную беду.

Певец очень надеется, что судьба, сила воли актрисы и медицина сотворят чудо и Анастасия поправится и вернется в профессию.