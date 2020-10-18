Моргенштерн подарил фанату Mercedes

Рэпер Моргенштерн разыграл свой автомобиль марки Mercedes, денежные призы и фирменную одежду собственной марки. Этот автомобиль называют самой легендарной машиной интернета, так как посвященный ей трек рэпера «Новый Мерин» принес ему широкую популярность.

«Ты забираешь эту тачку», — сказал Алишер в эфире розыгрыша машины в Instagram, назвав имя победителя.

Рэпер сказал, что привезет машину подписчику из Узбекистана в его страну и оплатит таможенное оформление, которое, по его словам, стоит как сама машина.

В розыгрыше Моргенштерна приняли участие 907 000 человек. Для максимальной прозрачности проведения конкурса, команда рэпера выгрузила таблицу с именами всех участников и проводила розыгрыш в прямом эфире.