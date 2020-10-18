Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Лена Миро высмеяла рассказ Рудковской о романе с Плейном

News.ru
2 часа назад
Скандальный блогер Лена Миро назвала рассказанную продюсером Яной Рудковской историю о романе с дизайнером Филиппом Плейном «фантазиями стареющей женщины».
Лена Миро высмеяла рассказ Рудковской о романе с Плейном
Фото: РИА НовостиРИА Новости
О том, что у неё был роман с модным дизайнером и он звал её замуж в 2008 году, Рудковская рассказала в сентябрьском выпуске шоу «Алёна, блин!» на YouTube. В октябре немецкий модельер в шоу «Вечерний Ургант», когда ведущий показал ему фотографию продюсера, заявил, что он «думает, что где-то видел её как-то», но «в России очень много красивых девушек».
Единственное место, где возможен секс между этими двумя персонажами, — это фантазии стареющей, испуганной женщины. Именно такой женщиной мне видится Яна Рудковская, — написала Миро в блоге.
По версии Миро, Рудковская была немного знакома с модным модельером, а о романе с ним солгала, чтобы заставить Евгения Плющенко ревновать и жениться.
Кроме того, блогер заявила, что не верит, что супруге Плющенко 45 лет, и предположила, что рано или поздно в звёздной семье случится развод.
Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Яна Рудковская, супруга прославленного фигуриста Евгения Плющенко, выложила в Интернет фотографии своего новорождённого сына Арсения и призвала поклонников угадать, на кого он похож.
Шоу-бизнес,Филипп Плейн,Лена Миро,Евгений Плющенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители