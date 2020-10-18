Лена Миро высмеяла рассказ Рудковской о романе с Плейном

О том, что у неё был роман с модным дизайнером и он звал её замуж в 2008 году, Рудковская рассказала в сентябрьском выпуске шоу «Алёна, блин!» на YouTube. В октябре немецкий модельер в шоу «Вечерний Ургант», когда ведущий показал ему фотографию продюсера, заявил, что он «думает, что где-то видел её как-то», но «в России очень много красивых девушек».