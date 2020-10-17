Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Онкобольная Заворотнюк вышла на связь с Андреем Малаховым 

Слово и Дело 1 час назад
Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
Фото: РИА Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк хотела поздравить певца Николая Баскова с днем рождения в прямом эфире. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов, с которым связалась тяжелобольная актриса, передает "КП".
Заворотнюк уже почти два года борется с опухолью мозга. О состоянии актрисы почти ничего не известно, так как ее родные держат эту информацию в секрете. В Сети появились слухи о том, что химиотерапия сильно изменила внешность звезды сериала "Моя прекрасная няня", передает газета.
Фото Заворотнюк с мужем наделало шума среди фанатов
Друг актрисы Николай Басков отметил свое 44-летие 15 октября. В честь такого события Малахов посвятил певцу целый выпуск программы "Привет, Андрей". Телеведущий признался, что Заворотнюк хотела позвонить в студию передачи, чтобы лично поздравить Баскова с днем рождения.

"Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Знаю, что вы общаетесь и дружите", — заявил Малахов.

Басков был приятно шокирован этой новостью. Он выразил надежду, что уже скоро актриса окончательно поправится и вновь будет радовать поклонников своей красотой.
Видео дня. Эрдоган вновь заявил, что Турция не признаёт Крым российским
Слово и Дело: последние новости
Хрусталев впервые открыто рассказал о сложностях в работе с Ургантом Хрусталев впервые открыто рассказал о сложностях в работе с Ургантом Пригожин вступился за пожарных после высказывания Самбурской Пригожин вступился за пожарных после высказывания Самбурской Дочь Евгении Симоновой рассказала правду об онкологии матери Дочь Евгении Симоновой рассказала правду об онкологии матери
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Николай Басков , Анастасия Заворотнюк , Андрей Малахов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: белорусы оскорбили Россию
Пока вы спали: белорусы оскорбили Россию
«Гринпис» раскрыл результаты проб с Камчатки
«Гринпис» раскрыл результаты проб с Камчатки
Муж Софии Стужук умер от коронавируса
Муж Софии Стужук умер от коронавируса
«Ты, беспредельщик, — ответишь за все!»
«Ты, беспредельщик, — ответишь за все!»
Видео
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
01:14
«Мокрую» посадку Ан-124 показали на видео
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
00:11
Испытания Турцией российских С-400 на Черном море попали на видео
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
00:56
Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
02:27
Опубликовано видео из «освобожденного» Гадрута
Кадыров: «Чеченцы здесь ни при чем»
01:20
Кадыров: «Чеченцы здесь ни при чем»
Происшествия
Российская стюардесса станцевала на фоне самолета и попала на видео
00:15
Российская стюардесса станцевала на фоне самолета и попала на видео
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
00:42
Опубликовано видео последствий взрыва на катере во Флориде
Происшествия В мире
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
01:09
Накинувшиеся на прохожего пьяные карлики попали на видео
Происшествия
Найден способ изменить мнение Эрдогана по Крыму
01:19
Найден способ изменить мнение Эрдогана по Крыму
Политика
Названа причина быстрого распространения COVID-19 в России
03:51
Названа причина быстрого распространения COVID-19 в России
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение