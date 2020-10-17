Заворотнюк вышла на связь с Малаховым

Заворотнюк уже почти два года борется с опухолью мозга. О состоянии актрисы почти ничего не известно, так как ее родные держат эту информацию в секрете. В Сети появились слухи о том, что химиотерапия сильно изменила внешность звезды сериала "Моя прекрасная няня", передает газета.

Друг актрисы Николай Басков отметил свое 44-летие 15 октября. В честь такого события Малахов посвятил певцу целый выпуск программы "Привет, Андрей". Телеведущий признался, что Заворотнюк хотела позвонить в студию передачи, чтобы лично поздравить Баскова с днем рождения.

"Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Знаю, что вы общаетесь и дружите", — заявил Малахов.

Басков был приятно шокирован этой новостью. Он выразил надежду, что уже скоро актриса окончательно поправится и вновь будет радовать поклонников своей красотой.