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Галкин назвал заказной «похабенью» программу Кеосаяна 

News.ru и ещё 2 19 минут назад
«Похабень»: Галкин разнес программу о Навальном
Фото: ТАСС
Юморист Максим Галкин назвал заказной «похабенью» программу «Международная пилорама» на НТВ. Её ведёт режиссёр и муж главреда RT Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян.
Своим мнением артист поделился в комментарии к посту оппозиционера Алексея Навального, который у себя в аккаунте опубликовал фрагмент шоу, посвящённый своему отравлению. Авторы программы, в частности, указывают на то, что Навальный выглядит слишком бодрым для человека, пробывшего в коме почти три недели, а фотографии из клиники Charité, с их точки зрения, и вовсе постановочные.

Да, юмор и сатира — это та область, где сложно быть милым всем, и ты неминуемо кого-то задеваешь, но эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака, — написал Галкин.

Ранее юморист выпустил в своём Instagram мини-пародию на президента Владимира Зеленского. Ролик посвящён теме «пяти важных вопросов», которые ранее инициировал украинский глава государства. Однако жителей Незалежной шутки не рассмешили, писал NEWS.ru. Получилось «не смешно и не похоже», констатируют они.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Политика , Алексей Навальный , Владимир Зеленский , Тигран Кеосаян , Маргарита Симоньян , Максим Галкин , НТВ , Германия
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