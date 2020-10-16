Муж Софии Стужук умер от коронавируса

Муж одной из самых известных «мамочек инстаграма» Софии Стужук умер от коронавируса. Блогерша, живущая в Киеве и воспитывающая троих детей, сама сообщила печальную новость поклонникам в соцсети, уточнив, что у Дмитрия «не выдержало сердце».

Фото: Instagram Instagram

Известно, что супруг Софии подхвати COVID-19 во время отдыха в Турции, уже дома он сдал тест, который показал положительный результат. Чувствовал себя Дмитрий вполне сносно, поэтому не стал ложиться в больницу. Однако лечение пошло не по плану и накануне Стужук рассказала в «Сторис», что мужа забрали в больницу, потому что его состояние ухудшилось.

Позже блогерша записала видео, в котором, рыдая, сообщила, что врачи дают очень плохие прогнозы относительно Дмитрия. Стужук тут же вместе со своим отцом отправилась в клинику и уже после разговора с медиками, уточнила, что ее супруга положили в реанимацию, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Никаких лекарств в больнице нет, так что девушке приходится все закупать и привозить самой.

При этом София отметила, что коронавирус – «не опасное заболевание для тех, кто абсолютно здоров». У мужа блогерши и раньше были проблемы с сердечно-сосудистой системой, которые усугубились на фоне COVID-19. В итоге мужчина пережил клиническую смерть, но врачам удалось его спасти, а уже на следующий день его сердце перестало биться.