Разведенная Татьяна Буланова закрутила новый роман

Исполнительница хита "Не плачь", 51-летняя певица Татьяна Буланова сама призналась, что уже некоторое время живет в гражданском браке с новым возлюбленным. Знаменитость не стала вдаваться в подробности и рассказывать, сколько лет ее избраннику, а также кем и где он работает. По словам певицы, ее гражданский супруг никак не связан с шоу-бизнесом.

Буланова рассказала, что с таинственным ухажером встречается уже год. В 2016 году она развелась с отцом своего второго сына, экс-футболистом Владиславом Радимовым и долгое время оставалась одна. Она не спешила устраивать личную жизнь, так как хотела ощутить "притяжение", которое символизировало бы, что это действительно ее человек.

"У меня есть возлюбленный, мы уже живем вместе. Он не из шоу-бизнеса. Работает совершенно в другой области. Мы год вместе, всю самоизоляцию провели вдвоем. Нам очень комфортно — ни разу не поругались", — рассказала изданию Татьяна Буланова.

Певица также отметила, что никакой подготовки к свадьбе у них нет. Новый ухажер пока не делал ей предложения, но и сама Буланова не спешит в третий раз надевать пышное белое платье. По словам Татьяны, ей комфортно в новых отношениях.