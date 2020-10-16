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Дочь Любови Успенской попала в психбольницу 

Vse42.ru и ещё 3 1 час назад
Дочь Любови Успенской попала в психбольницу
Фото: Суть событий
Адвокат Любови Успенской сообщил журналистам, что единственная наследница певицы попала в психиатрическую клинику, где пробыла неделю.
Как пишет пресса, Татьяна Плаксина попала в психиатрическую клинику, где пробыла на протяжении недели. По словам девушки, покинула она медучреждение по решению суда, который признал, что "у данного заведения" нет оснований ее удерживать.

— За эту неделю меня принудительно закармливали психотропными лекарствами, после чего у меня начались очередные осложнения, связанные с моими переломами, — цитирует дочь артистки StarHit.

При этом сама себя девушка называет "музыкантом со сломанной психикой", который не может восстановиться якобы из-за преследования отца и матери.
Юрист Любови Успенской Алекс Бенхин в разговоре с интернет-изданием подтвердил факт пребывания Татьяны Плаксиной в психиатрической клинике. По словам правозащитника, дочь его доверительницы действительно покинула медучреждение по решению суда.

— По суду доказала, что не совсем ненормальная, и ее оттуда выписали, — передает слова адвоката СМИ.

Сама же девушка утверждает, что ее насильно пытались оставить в психиатрической клинике, чтобы она не имела возможности распоряжаться имуществом и своей жизнью.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , StarHit , США
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