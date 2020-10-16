«Она была настоящей проблемой»

Биограф Роберт Лейси , написавший сенсационную новую книгу «Битва братьев», подтвердил, что Меган Маркл действительно доставила королевской семье много неприятностей. Об этом эксперт сообщил в передаче Good Morning Britain, беседуя о герцогине Сассекской с ведущим Пирсом Морганом

Роберт заявил, что Меган была «настоящей причиной» вражды между двумя принцами. Слухи о том, что 38-летний Уильям уговаривал младшего брата не спешить в отношениях с американкой, — правда. По крайней мере, так утверждает 76-летний королевский эксперт.

«Меган была серьезной проблемой для королевской семьи. Она selfmade-woman, миллионерша, заработавшая себе состояние самостоятельно; единственная в королевской семье, кто сделал себе имя сам, а не унаследовал его», — говорит биограф.

По словам Роберта, Уильям был «совершенно прав», когда высказал свои опасения 36-летнему брату.

«Он резонно сказал Гарри: "Слушай, это вызов всей семье. Как это будет работать?"»

Роберт также отмечает, что при дворе бывшую актрису заставляли сомневаться в своей значимости. Отчасти на этом фоне у Сассексов назрела идея о переезде в США: «Ей не дали почувствовать себя достаточно значимой. И теперь они находятся там, где хотят».