Пышная грудь жены Цекало взорвала Сеть

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Жена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в Instagram новое фото, демонстрирующее натуральную грудь девушки во всей красе. Публикация особенно привлекла внимание подписчиков.

Дарина на снимке позирует в бежевой майке с глубоким декольте.

"Грудь натуральная, улыбка фальшивая", — подписала свое фото Эрвин.

Пользователи положительно оценили новую фотографию супруги продюсера и даже позавидовали Цекало, назвав его счастливчиком.