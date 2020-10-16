Пышная грудь жены Цекало взорвала Сеть

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в Instagram новое фото, демонстрирующее натуральную грудь девушки во всей красе. Публикация особенно привлекла внимание подписчиков.
Дарина на снимке позирует в бежевой майке с глубоким декольте.
"Грудь натуральная, улыбка фальшивая", — подписала свое фото Эрвин.
Пользователи положительно оценили новую фотографию супруги продюсера и даже позавидовали Цекало, назвав его счастливчиком.
Александр и Дарина поженились в прошлом году с разницей 30 лет возраста. Цекало с 2008 года по 2019 был женат на Виктории Галушке, младшей сестре Веры Брежневой. У них двое детей. До этого известный продюсер был женат дважды.