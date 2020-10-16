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Пышная грудь жены Цекало взбудоражила пользователей Instagram 

Слово и Дело 5 часов назад
Пышная грудь жены Цекало взорвала Сеть
Фото: @darina_ervin
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в Instagram новое фото, демонстрирующее натуральную грудь девушки во всей красе. Публикация особенно привлекла внимание подписчиков.
Дарина на снимке позирует в бежевой майке с глубоким декольте.

"Грудь натуральная, улыбка фальшивая", — подписала свое фото Эрвин.

Пользователи положительно оценили новую фотографию супруги продюсера и даже позавидовали Цекало, назвав его счастливчиком.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Красотка моя❤️

Публикация от  Darina_Ervin_fun (@darina_ervin)

Александр и Дарина поженились в прошлом году с разницей 30 лет возраста. Цекало с 2008 года по 2019 был женат на Виктории Галушке, младшей сестре Веры Брежневой. У них двое детей. До этого известный продюсер был женат дважды.
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Шоу-бизнес , Виктория Галушка , Александр Цекало , Вера Брежнева
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