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Заболевшая COVID-19 Асмус ответила хейтерам 

News.ru 3 часа назад
Заболевшая COVID-19 Асмус ответила хейтерам
Фото: РИА Новости
После того, как актриса Кристина Асмус получила положительный результат на COVID-19 ей стали оставлять множество негативных комментариев и обвинять девушку в том, что она пиарится и пытается заработать на посте, в котором сообщила о болезни.
Асмус отметила, что очень много друзей написали ей, что переболели коронавирусом и пригласили её «в свой клуб». При этом, многие из них, по словам Кристины перенесли болезнь тяжело с «жуткой пневмонией».
Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и «меня это не коснётся» в комментариях. А ещё большой % сумасшедших людей, которые пишут о моём проплаченным посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры». Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому — носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию, — написала Кристина в Instagram.
Как рассказала Асмус, первые дни болезни первые дни болезни сопровождались температурой выше 39 градусов. Сейчас девушка находится дома. Два раза к ней приезжала скорая. Сейчас температура опустилась до 37,9. Актриса написала, что ждёт врача, чтобы посмотреть динамику развития болезни.
Как писал NEWS.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула здание Евросовета, в котором проходит саммит ЕС. Она решила самоизолироваться из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Кристина Асмус , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия
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