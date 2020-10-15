Заболевшая COVID-19 Асмус ответила хейтерам 

После того, как актриса Кристина Асмус получила положительный результат на COVID-19 ей стали оставлять множество негативных комментариев и обвинять девушку в том, что она пиарится и пытается заработать на посте, в котором сообщила о болезни.

Асмус отметила, что очень много друзей написали ей, что переболели коронавирусом и пригласили её «в свой клуб». При этом, многие из них, по словам Кристины перенесли болезнь тяжело с «жуткой пневмонией».

Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и «меня это не коснётся» в комментариях. А ещё большой % сумасшедших людей, которые пишут о моём проплаченным посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры». Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому — носите маски и перчатки. Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию, — написала Кристина в Instagram.

Как рассказала Асмус, первые дни болезни первые дни болезни сопровождались температурой выше 39 градусов. Сейчас девушка находится дома. Два раза к ней приезжала скорая. Сейчас температура опустилась до 37,9. Актриса написала, что ждёт врача, чтобы посмотреть динамику развития болезни.