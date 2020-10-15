Дочери Успенской предрекли смерть «от передоза» 

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина может умереть от передозировки запрещенными веществами, заявил на своей странице в Instagram адвокат Александр Бенхин. Он посоветовал девушке «опомниться», «успокоиться» и попросить у родителей прощения на коленях.

«Тормози. Погибнешь от передоза, прекрати обвинять в своих бедах ВЕСЬ МИР, никому кроме своих родителей ты не нужна к сожалению», — начал обращение Бенхин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Адвокат подчеркнул, что в отношениях с матерью Плаксина уже прошла «точку невозврата», поскольку в свои 32 года не умеет ценить то, что для нее сделала знаменитая родительница. Бенхин напомнил, что Успенская оплатила для дочери несколько дорогостоящих операций и реабилитацию, но в ответ получила обвинения в эфире российских ток-шоу и смену замков в квартире в США за миллион долларов.

«В тоже самое время продолжаешь ругать родителей последними словами, выносить «сор из избы» да ещё шантажировать взрослых людей, что сольёшь ещё какую-то личную информацию о них? Не стыдно?» — выразил недоумение адвокат.

Бенхин подчеркнул, что на фоне долговременного употребления запрещенных веществ дочь Успенской начала выглядеть как параноик и абсолютно неадекватный человек. Он посоветовал Плаксиной попросить прощения на коленях у матери, заработать деньги на еще паре ток-шоу с позитивными инфоповодами и «успокоиться».

«ОПОМНИСЬ!», — резюмировал он.

Плаксина со своей стороны не стала отмалчиваться. Она призналась, что не смогла дочитать пост до конца, поскольку он наполнен бредом, ложью и клеветой. При этом она посоветовала Бенхину не лезть в дела человека, которого он не знает лично.