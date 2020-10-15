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Лоза пожаловался на благодарность от Путина 

News.ru 28 минут назад
Лоза пожаловался на благодарность от Путина
Фото: globallookpress.com
Музыкант Юрий Лоза в интервью NEWS.ru пожаловался на грамоту от президента РФ Владимира Путина.

Президенту спасибо, конечно же. Но он лишь подписывает то, что ему подают на подпись. У меня год лежат готовые документы на звание Заслуженного артиста. Вот если бы президенту их предложили на подпись, было бы более логично, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской культуры, ничего более грамоты я не достоин, — сказал Лоза.

Путин объявил благодарность Юрию Лозе
Ранее NEWS.ru писал, что Лоза получил благодарность от Путина. Российский лидер высоко оценил работу исполнителя.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Владимир Путин
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