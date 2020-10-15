Лоза пожаловался на благодарность от Путина 

Президенту спасибо, конечно же. Но он лишь подписывает то, что ему подают на подпись. У меня год лежат готовые документы на звание Заслуженного артиста. Вот если бы президенту их предложили на подпись, было бы более логично, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской культуры, ничего более грамоты я не достоин, — сказал Лоза.