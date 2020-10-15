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Брухунова, возможно, беременна 

Артём Кульша 49 минут назад
Брухунова, возможно, беременна
Фото: ТАСС
Жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, возможно, беременна. Об этом сообщают «7Дней».
Некоторое время назад Брухунова опубликовала в сторис в инстаграме селфи в белой шубе. На нем она запечатлела себя в зеркале почти в полный рост. По наблюдению «7Дней», из-под одежды отчетливо виднеется округлившийся живот женщины.

«То ли фото было сделано после плотного ужина, то ли Евгений Ваганович в обозримом будущем снова станет отцом», — отметило издание.

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 31-летняя Брухунова и 74-летний Петросян поженились. В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В сентябре Петросян подтвердил это, опубликовав в своем инстаграме фотографию с сыном Ваганом. На прошлой неделе подписчик спросил Брухунову, намерена ли она завести дочь. Та ответила, что на все воля божья.
В начале сентября Брухунова сообщила, что резко, жестко и моментально пресекает критику в свой адрес, потому что то, что некоторые называют критикой, на самом деле является тупыми, хамскими и безалаберными вопросами, советами или комментариями, до которых ей нет никакого дела.
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Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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