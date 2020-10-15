Ван Дамм 11 лет изменяет жене с украинской моделью

Фото: Reuters Reuters

59-летний Ван Дамм, как сообщал «Рамблер», был пять раз женат на четырех женщинах. Его третьей и нынешней супругой является актриса Глэдис Португез. У них двое общих детей — сын Кристофер и дочь Бьянка. В 2015 году Португез подала на развод из-за «непреодолимых разногласий», а потом передумала.

Тогда средства массовой информации писали, что «непреодолимым разногласием» была Каверина, с которой Ван Дамм на тот момент встречался на протяжении пяти лет. На днях СМИ опубликовали фотографию актера со съемок фильма «Последний наемник» в Париже. На ней он запечатлен рядом с другими членами съемочной группы, а также с Кавериной, которая держит на руках миниатюрную собаку.

«Уже 11 лет актер живет с красавицей украинкой, умудряясь при этом сохранять официальных брак. Папарационные снимки подтвердили, что они все еще вместе», — сообщает «Комсомольская правда».