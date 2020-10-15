«Ребята, бедствую»: Куценко рассказал о контрастах жизни 

Актер Гоша Куценко рассказал, что отсутствие работы из-за пандемии его не расстроило, так как у него и раньше случались периоды безденежья. Об этом сообщает «СтарХит»

В середине октября в прокат выходит картина Куценко «Парадоксы». По словам актера, он делал ее полностью на свои деньги, актеры снимались за идею, а музыку ему предоставили бесплатно знакомые музыканты. Он отметил, что выплатит всем хорошие гонорары, если фильм принесет деньги.

«На карантине мы сидели без денег, но как-то справились. Когда актер не работает — это мрак. У меня такое было не раз. Мне не звонили, не предлагали проекты», — рассказал Куценко.

По словам актера, продюсеры и режиссеры считали, что он много снимается и времени на новые проекты у него уже нет.

«И не скажешь же: «Нет, ребята, бедствую». Нет ничего прекраснее, чем заработать много денег, а потом остаться без них. Жизнь удивительна в своих контрастах», — заключил Куценко.

Как сообщал «Рамблер», ранее о «чудовищной» ситуации, в которую попали артисты из-за коронавируса, говорил продюсер Иосиф Пригожин

По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».