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«Ребята, бедствую»: Куценко рассказал о контрастах жизни 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
«Ребята, бедствую»: Куценко рассказал о контрастах жизни
Фото: РИА Новости
Актер Гоша Куценко рассказал, что отсутствие работы из-за пандемии его не расстроило, так как у него и раньше случались периоды безденежья. Об этом сообщает «СтарХит».
В середине октября в прокат выходит картина Куценко «Парадоксы». По словам актера, он делал ее полностью на свои деньги, актеры снимались за идею, а музыку ему предоставили бесплатно знакомые музыканты. Он отметил, что выплатит всем хорошие гонорары, если фильм принесет деньги.

«На карантине мы сидели без денег, но как-то справились. Когда актер не работает — это мрак. У меня такое было не раз. Мне не звонили, не предлагали проекты», — рассказал Куценко.

По словам актера, продюсеры и режиссеры считали, что он много снимается и времени на новые проекты у него уже нет.

«И не скажешь же: «Нет, ребята, бедствую». Нет ничего прекраснее, чем заработать много денег, а потом остаться без них. Жизнь удивительна в своих контрастах», — заключил Куценко.

Как сообщал «Рамблер», ранее о «чудовищной» ситуации, в которую попали артисты из-за коронавируса, говорил продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, кризис коснулся даже самых востребованных артистов, все они сейчас «практически бедствуют и проедают то, что удалось в свое время скопить».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Гоша Куценко
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