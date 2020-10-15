Собчак ответила на вопрос об участии в выборах

38-летняя российская ведущая, журналист и потомственный политик еще не приняла решения касательно выборов в Госдуму, которые состоятся в 2021 году. Однако Ксения Собчак все же склоняется к тому, чтобы не участвовать в процедуре всеобщего, прямого и тайного голосования, об этом стало известно после разговора Ксении Анатольевны с ведущим радиостанции «Эхо Москвы».
«Я не могу сказать, что у меня есть какое-то решение по этому вопросу. Но могу сказать: скорее нет, чем да … Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь. И я не вижу реального смысла погружаться туда. Видите, я никуда не выдвинулась, а уже начались политические бесконечные баталии, которые удовольствия никакого не доставляют. А главное в них нет никакого позитива», — призналась журналистка.
На днях издание «Подъем» написало о заражении Ксении Собчак COVID-19. Якобы ведущая перешла на удаленный формат работы, а ещё отменила все назначенные ранее встречи. В свою очередь, «блондинка в шоколаде» тут же опровергла слухи о болезни, предложив СМИ переключиться на что-нибудь поинтереснее, например, на новость о ее беременности от Богомолова.