Собчак ответила на вопрос об участии в выборах

«Я не могу сказать, что у меня есть какое-то решение по этому вопросу. Но могу сказать: скорее нет, чем да … Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь. И я не вижу реального смысла погружаться туда. Видите, я никуда не выдвинулась, а уже начались политические бесконечные баталии, которые удовольствия никакого не доставляют. А главное в них нет никакого позитива», — призналась журналистка.