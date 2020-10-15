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Сергей Жуков рассказал о домогательствах полуголого продюсера 

Экспресс газета 28 минут назад
Жуков рассказал о домогательствах полуголого продюсера
Фото: Экспресс газета
Солист культовой группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, как выяснилось, в свое время чуть не пострадал от харассмента со стороны продюсера с нестандартными наклонностями. По словам певца, они с другом Алексеем Потехиным начинали как дуэт и использовали любые возможности, чтобы найти контакты в мире шоу-бизнеса — а в итоге едва не оказались в постели у извращенца. К счастью, ребята тогда решили, что слава таких жертв не стоит.
Жуков вспоминает, что в то время они раздавали свои записи, кому только могли, в надежде на то, что однажды они попадут в нужные руки. В те дни молодые люди тратили все деньги на профессиональные нужды и питались в основном лапшой быстрого приготовления. Так что когда на горизонте вдруг появился некий деятель шоу-бизнеса, проявивший к ним интерес, музыканты не раздумывая ухватились за эту возможность.
Голодных артистов не смутило ни то, что «деловую встречу» новый знакомый назначил у себя дома, причем на полпервого ночи, ни плачевное состояние его жилища. Все стало ясно, когда «мэтр» открыл дверь и оказалось, что он встречает гостей в халате на голое тело. Не тратя времени на подходы и намеки, мужчина заявил: «Ну что, сразу пойдем в постельку? Или поговорим сначала?».
Опешившие парни согласились было на «поговорить», но, услышав, что без интимных утех никакой помощи они не получат, сбежали, куда глаза глядят. Ну а популярность позже нашла их сама, и сейчас Жуков, разоткровенничавшийся в эфире онлайн-шоу «Ночной дожор» шеф-повара Константина Ивлева, вспоминает о том эпизоде с улыбкой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Потехин , Константин Ивлев , Сергей Жуков
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