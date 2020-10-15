Косметолог Волочковой расплакалась на суде

Косметолога Анастасии Волочковой Анну Качан приговорили к двум годам колонии за смерть пациентки, пишет «Московский комсомолец».
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29-летняя посетительница частной косметологической клиники умерла летом 2019 года. Следствие установило, что девушке делали липосакицю. Пациентке ввели опасную дозу лидокаина, из-за чего у нее возник анафилактический шок, осложнившийся острой дыхательной недостаточностью.
СК РФ
возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Выяснилось, что Анна Качан не имела высшего медицинского образования и лицензии на осуществление медицинской деятельности. Кроме того, следователям косметолог заявила, что клиентка пришла на массаж, а следы от уколов на лице появились после того, как она и ее помощница пытались реанимировать девушку. Качан также утверждала, что погибшая находилась под действием сильнодействующих препаратов, у нее наблюдался тремор и были расширены зрачки.
Дорогомиловский райнный суд Москвы приговорил Анну Качан к двум годам лишения свободы в колонии общего режима
. Бывший косметолог выслушала приговор со слезами на глазах.
Анна Качан широко рекламировала свои услуги в соцсетях и заявляла, что ее клиентами являются знаменитости, в том числе балерина Анастасия Волочкова.
«Рамблер» писал, что ранее 35-летняя женщина умерла во время процедуры липосакции в одной из частных клиник Москвы.