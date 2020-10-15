Косметолог Волочковой расплакалась на суде

Выяснилось, что Анна Качан не имела высшего медицинского образования и лицензии на осуществление медицинской деятельности. Кроме того, следователям косметолог заявила, что клиентка пришла на массаж, а следы от уколов на лице появились после того, как она и ее помощница пытались реанимировать девушку. Качан также утверждала, что погибшая находилась под действием сильнодействующих препаратов, у нее наблюдался тремор и были расширены зрачки.