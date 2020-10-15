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Чумаков рассказал о конфликте с Эрнстом 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Чумаков рассказал о конфликте с Эрнстом
Фото: News.ru
Российский певец Алексей Чумаков, муж исполнительницы Юлии Ковальчук, раскрыл детали конфликта с руководством главного телеканала страны, из-за которого его не пускают на Первый канал.
Чумаков рассказал, что в своё время подписал соглашение о сотрудничестве с Первым каналом, договорившись с Константином Эрнстом. Однако при этом у него была договорённость работать вместе с Тимуром Вайнштейном, который продюсировал проект «Один в один».
Проблемы начались, когда «Один в один» переехал на телеканал «Россия». Тогда Чумаков оказался в патовой ситуации: у него были контракты с двумя каналами, нарушить обязательства перед которыми он не мог, и в глазах руководства Первого канала он оказался предателем.

Я их очень сильно обидел, — отметил супруг Юлии Ковальчук в интервью Алёне Жигаловой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья перестала скрывать беременность и вышла в свет на премьере фильма со своим участием. Актриса снялась в ленте «Союз спасения», посвящённой декабристам.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Тимур Вайнштейн , Юлия Ковальчук , Алексей Чумаков , Константин Эрнст
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