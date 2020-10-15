«Эгоцентрист»: Хрусталев о работе с Ургантом

— Меня предупреждали, что Иван прекрасный человек, но эгоцентрист. Я видел, что он «одеяльщик». Только я начинаю одеяльце на себя тянуть, он тут же укрывается и я лежу голый, — прокомментировал Хрусталев пикировки с Ургантом в эфире шоу, где Ургант периодически высмеивает своего соведущего.
— В какой-то момент я думал что все, я не могу находиться в этом состоянии. Мне надо уйти, но я сдержался, я знал, что этот момент вырулится. На меня Иван действовал как Каа на бандерлогов. Я не мог слова сказать, когда он появлялся. Пришел более смешной и активный, чем я. Я для этого шел, пришел побороть в себе это. Сейчас мы с Ваней общаемся на равных, и он от этого кайфует и я, — заявил Хрусталев.