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«Украсть страничку в Инстаграм — лишить работы» 

Александр Котлеткин 1 час назад
Супруга концертного директора и одного из создателей группы 5’Nizza Сергея Бабкина Снежана осталась без своего блога в Instagram. Страница с 200 тысячами подписчиков была украдена мошенниками. В сети появилось видео, где Снежана плачет и рассказывает историю, как это могло произойти.
"У меня украли Instagram только что. Вы говорите, что я не плачу, видите, я сижу сейчас и плачу. Я не знаю, что делать. Несколько дней назад подала на верификацию. Мне пришло на почту письмо, что мне нужно нажать и верифицироваться. Я нажала, ввела свою почту, ввела название своего аккаунта, ввела пароль" — говорит сквозь слезы Снежана.
Сейчас страница девушки удалена. Бабкина просит помощи у подписчиков мужа, ведь для нее Instagram — это часть жизни и рабочая площадка. Об этом рассказывает «КП-Украина».
"Что такое украсть страничку в Instagram! Лишить человека работы. Представьте, что у вас есть магазин одежды. Вы приходите на работу, а там другие люди, ключи не подходят, документы переоформили на другую фамилию. Если для вас новость, что люди благодаря Instagram зарабатывают деньги и это их работа, то теперь знайте это!" — заявила Бабкина.
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Шоу-бизнес , Фото , Сергей Бабкин
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