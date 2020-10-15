Что стало со звездой эстрады 90-х Витасом 

Витас родился в латвийском городе Даугавпилс 19 февраля 1979 года, позже переехал с семьей в Одессу, где жил его дед. В детстве он занимался в музыкальной школе, играл в театре пластики и голосовой пародии, а после девятого класса отправился в Москву

В интервью «Аргументам и фактам» Витя рассказал, что уже в детстве начал хорошо зарабатывать.

«С 8 лет уже кормил семью, работал в ресторанах», — заявил он.

Впервые восьмилетний мальчик вышел на сцену театра музыкальной комедии в Одессе с пародией на Майкла Джексона . После этого его позвали развлекать гостей ресторана «Галактика».

В Одессе Витас познакомился со своим будущим продюсером Сергеем Пудовкиным. После переезда в Москву Витас успел поработать на ТВ-6 и выпустил клип на одну из самых успешных своих песен — «Опера №2». После дебюта Витаса многие слушатели заинтересовались, в чем секрет его удивительного высокого голоса. Пудовкин объяснял это особенным строением горла.

Витас не открывал на публике шею и по стране пошел слух, что у него есть жабры. В беседе с «АиФ» артист заявил, что мог бы и дальше поддерживать эту легенду, но не хотел.

«Мой внутренний голос сказал: «Хватит молчать». Я почувствовал, что созрел, повзрослел», — объяснил он.

Благодаря своей необычной манере пения Витас стал необычайно популярен в Китае. По его словам, на одном из концертов в КНР ему удалось собрать 45 тысяч зрителей. Витас считает, что привлек китайцев «высоким трюковым пением», которое близко их народу. В 2009-м Витас получил звание народного артиста Китая, у него есть собственный дом в стране — в горах недалеко от Гуанчжоу, рядом с термальными источниками.

Витас отмечал, что на концертах в Китае его охраняет около тысячи спецназовцев, а покидать концертные залы ему приходится окольными путями.

«Когда в зале 20 тысяч человек и каждый хочет оторвать от тебя пуговку или стразинку, выйти оттуда очень сложно. Поэтому мы вынуждены покидать концертные залы через канализационные люки, через воздуховоды», — рассказывал он.

Леди Гагой. Певец два года провел в США и записал дуэт с Nappy Roots. Витас уверен, что его работа с американскими коллегами еще не окончена: его команда ведет переговоры о дуэте с Pitbull

Витас до сих пор живет со своей супругой Светланой, которую встретил в юности в Одессе. Ей было 15, а ему — 20, когда они вместе уехали в Москву. В их браке родились двое детей.

Иногда имя Витаса появляется в новостях в связи со скандалами: к примеру, в 2018 году СМИ сообщили, что Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе.

«Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались», — объяснил он.