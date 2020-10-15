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«Грудь натуральная»: жена Цекало поделилась откровенным фото

Мария Иванова
1 час назад
Художница, жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в Instagram фото в майке с глубоким декольте. Страница Эрвин закрыта, но фото появилось в ее фан-аккаунте.
«Грудь натуральная»: жена Цекало поделилась откровенным фото
Фото: InstagramInstagram
«Грудь натуральная, улыбка фальшивая», - так она подписала снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Интернет-пользователям фото понравилось, они решили, что Цекало - счастливчик.
«Даа повезло вашему мужу. Как бы я хотел имет такую женщину рядом», - написал @artur.torosyan.1979.
«Красивая и умная женщина, надо уметь построить такие отношения, да так чтобы было все идеально или все в это поверили, пусть будет первый вариант», - добавила @jasiyeraly.
«Александр раньше угрюмый был , а сейчас прям на глазах молодеет и позитив в глазах, вообщем правильный курс выбрали, любовь называется», - отметила @bayan.aruka.
Как сообщал «Рамблер», о свадьбе 57-летнего (на тот момент) Цекало и 27-летней Эрвин стало известно в прошлом году.
СМИ писали, что они зарегистрировали брак в Беверли-Хиллз. На церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники. По данным «СтарХита», продюсер и художница живут на две страны – Россию и США, куда когда-то переехала семья Эрвин.
С 2008 года Цекало был женат на младшей сестре певицы Веры Брежневой Виктории Галушке. У пары двое детей. До Галушки у Цекало было еще два брака.
Шоу-бизнес,Виктория Галушка,Вера Брежнева,Александр Цекало,
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