«Грудь натуральная»: жена Цекало поделилась откровенным фото

«Грудь натуральная, улыбка фальшивая», - так она подписала снимок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Даа повезло вашему мужу. Как бы я хотел имет такую женщину рядом», - написал @artur.torosyan.1979.
«Красивая и умная женщина, надо уметь построить такие отношения, да так чтобы было все идеально или все в это поверили, пусть будет первый вариант», - добавила @jasiyeraly.
«Александр раньше угрюмый был , а сейчас прям на глазах молодеет и позитив в глазах, вообщем правильный курс выбрали, любовь называется», - отметила @bayan.aruka.