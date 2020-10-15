Дочь Симоновой опровергла смертельную болезнь матери

В СМИ появилась информация, что 65-летняя актриса Евгения Симонова смертельно больна, якобы женщина страдает от онкологии и скоро умрёт. Дочь звезды «Обыкновенного чуда» Зоя Кайдановская опровергла подобные слухи.

Абсолютный фейк чистой воды. Я не знаю, откуда он взялся. Очень многие маме звонили и говорили: «Женя, ну хотя бы брось курить». А мама вообще никогда не курила, — рассказа Кайдановская в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Женщина призналась, что её мать не обижается на слухи вокруг своего имени, поскольку обладает прекрасным чувством юмора.

Она хохочет над всеми этими слухами, — подчеркнула дочь актрисы.