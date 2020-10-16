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Лена Ленина назвала подставой «измену» Павла Воли 

News.ru и ещё 1 27 минут назад
Ленина назвала подставой «измену» Павла Воли
Фото: globallookpress.com
Писательница Лена Ленина в интервью NEWS.ru назвала подставой историю с якобы изменой Павла Воли. Ранее появились кадры 16-летней эскортницы, которая утверждает, что провела вечер с комиком.

Несмотря на то что некоторые коллеги шепчутся, что восемь лет совместной семейной жизни — это приговор страсти. Мне кажется, его подставили. Вот только за несанкционированный угон машины или чужой шубы вас посадят в тюрьму, а за использование имени и изображения публичного известного человека вас даже не накажут, — сказала Ленина.

Также писательница напомнила недавнюю историю с Тарзаном и его изменой Наташе Королёвой. Это всё, по мнению Лениной, превратилось в большое шоу.

Недавно одна из второсортных актрисулек решила урвать себе кусок славы у Тарзана и пошла за гонорары на разные ток-шоу врать и кривляться в тщетной попытке сделать из себя звезду. А сегодня пара эскортниц решили попиариться за счёт Павла Воли. Хотя, зная крайнюю порядочность Павла, я категорически не верю, что он мог изменить жене. Да ещё и с такими сомнительными дамочками, — отметила Ленина.

Кроме того, писательница посетовала на то, что в России нет законов, которые отдельно защищают права и репутацию публичных людей.
Ранее в Сети появились кадры, на которых резидент Comedy Club Павел Воля запечатлён с 16-летней Дарьей Ивановой, которая не скрывает, что оказывает эскорт-услуги.
Девушка поделилась снимком с шоуменом в сторис Instagram с подписью: «И как всё закончилось». Двусмысленность подписи сразу же оценили фолловеры, и публикация собрала сотни различных комментариев. Большинство из откликнувшихся на пост выразили разочарование поведением супруга гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, писал NEWS.ru.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Лена Ленина , Павел Воля , Дарья Иванова , Наташа Королева
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