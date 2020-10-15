Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Поклонники не узнали похудевшую Аниту Цой

News.ruиещё 5
1 час назад
Популярная певица Анита Цой опубликовала в своём Instagram фотографию после того, как она сильно похудела.
Поклонники не узнали похудевшую Аниту Цой
Фото: InstagramInstagram
Снимок был сделан во время фотосессии или съёмок нового клипа. В кадре изменившаяся до неузнаваемости певица стоит в белом платье с рисунком цветка, а также в черных туфлях на высокой шпильке. Но её фоне — декоративное студийное пространство, под ногами разбросаны лепестки роз.
Некоторые поклонники с недоверием отнеслись к снимку, на котором отчётливо видны скулы и впалые щёки 49-летней певицы.
Вы меня извините, но это же не вы, — написала в комментариях одна из почитательниц Аниты Цой.
Большинство же поклонников сделали внешнему виду певицы комплименты.
Анита, вас тут и не узнать! Очень красивая! — отмечают пользователи Instagram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анита Цой, обычно не афиширующая своих родственников, опубликовала совместную фотографию со старшей сестрой.
Шоу-бизнес,Анита Цой,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители