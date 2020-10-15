Поклонники не узнали похудевшую Аниту Цой

Снимок был сделан во время фотосессии или съёмок нового клипа. В кадре изменившаяся до неузнаваемости певица стоит в белом платье с рисунком цветка, а также в черных туфлях на высокой шпильке. Но её фоне — декоративное студийное пространство, под ногами разбросаны лепестки роз.