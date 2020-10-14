Королева поставила точку в скандале с Тарзаном

Певица Наташа Королева в одном из последних интервью рассказала, что Анастасия Шульженко , любовница ее мужа Тарзана, собиралась стать суррогатной матерью их с мужем ребенка. По словам исполнительницы, ее семья действительно знакома с девушкой. Однако изначально всех связывали исключительно деловые отношения.

Об этом Королева сообщила журналу «Караван историй». Как она утверждает, после одного из стриптиз-шоу ее мужа Шульженко сама подошла с ним познакомиться.

Она сказала Тарзану, что готова выносить ребенка для семейной пары.

«В его телефоне она так и записана: Настя суррогат», — пояснила Королева.

«Эта тема у нас не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Сергей с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться», — вспомнила певица.

Она рассказала, что в один день Тарзан и Шульженко договорились встретиться в квартире семейной пары. На встречу актриса приехала с подругой.

Королева подчеркнула, что не считает случившееся изменой. Она заявила, что ее мужа подставили, и предположила, что ему что-то подсыпали в чай. Поэтому он был не в себе, а потом несколько дней оставался вялым и больным.

Напомним, об измене Тарзана стало известно в сентябре. Пока Наташа Королева отдыхала на курорте, Сергей Глушко провел ночь с двумя девушками.

Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.