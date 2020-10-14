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Сама пригласила в дом: любовница Тарзана должна была выносить ребенка Наташи Королевой 

Провинция.ру 1 час назад
Королева поставила точку в скандале с Тарзаном
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева в одном из последних интервью рассказала, что Анастасия Шульженко, любовница ее мужа Тарзана, собиралась стать суррогатной матерью их с мужем ребенка. По словам исполнительницы, ее семья действительно знакома с девушкой. Однако изначально всех связывали исключительно деловые отношения.
Об этом Королева сообщила журналу «Караван историй». Как она утверждает, после одного из стриптиз-шоу ее мужа Шульженко сама подошла с ним познакомиться.
Она сказала Тарзану, что готова выносить ребенка для семейной пары.

«В его телефоне она так и записана: Настя суррогат», — пояснила Королева.

У любовницы Тарзана начались проблемы со здоровьем
«Эта тема у нас не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Сергей с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться», — вспомнила певица.
Она рассказала, что в один день Тарзан и Шульженко договорились встретиться в квартире семейной пары. На встречу актриса приехала с подругой.
Королева подчеркнула, что не считает случившееся изменой. Она заявила, что ее мужа подставили, и предположила, что ему что-то подсыпали в чай. Поэтому он был не в себе, а потом несколько дней оставался вялым и больным.
Напомним, об измене Тарзана стало известно в сентябре. Пока Наташа Королева отдыхала на курорте, Сергей Глушко провел ночь с двумя девушками.
Позднее стриптизер признал факт измены. Из квартиры, по его словам, после той ночи пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
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