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Чехова прижалась грудью к стеклянной двери и взорвала Сеть 

Артём Кульша 1 час назад
Чехова прижалась грудью к стеклянной двери и взорвала Сеть
Фото: РИА Новости
Телеведущая Анфиса Чехова прижалась грудью к стеклянной двери душевой кабины и опубликовала соответствующие фотографии в своем инстаграме.
Несколько дней назад, как сообщал «Рамблер», Чехова рассказала, что отдыхает в санатории «Южное взморье» в Сочи. Сегодня она опубликовала серию своих снимков, сделанных в местном хаммаме. На каждом из них телеведущая запечатлена в зеленом закрытом купальнике с глубоким декольте. На трех фото она прижимается грудью и лицом к прозрачной запотевшей стеклянной двери душевой кабины.

«Открываю новый онлайн-курс: "Как красиво снять себя в хамаме". Кто со мной?» — написала она в подписи к ним.

В свою очередь, комментаторы назвали купальник Чеховой отпадным, а ее саму — сексуальной, шикарной и прекрасной, красоткой, просто огнем, мечтой любого мужчины, самой красивой женщиной и wonderful.

«Надо было еще попой прижаться к двери», — написал один из них.

В июле Чехова уже отдыхала в Сочи. Тогда она опубликовала в инстаграме снимок, на котором запечатлена в закрытом купальнике с бокалом в руках на пляже кафе «Дельмар», и была расхвалена за это подписчиками. Они назвали ее шикарной, прекрасной, милой, сексуальной, обалденной, статной, сочной, аппетитной, потрясающей, восхитительной, богиней, идеалом и стандартом.
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Шоу-бизнес , Анфиса Чехова
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