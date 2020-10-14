Пожарный ответил на слова Самбурской о зарплатах мужчин

Ранее Самбурская написала в ответ на предложение поклонника выйти замуж за пожарного или следователя, что если молодой человек зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, то он ничего не добился в жизни. По словам актрисы, такой суммы ей едва хватило бы на оплату парковки автомобиля.
Пользователь Twitter под ником HUGO отметил, что пять лет работает пожарным и за это время спас шестерых человек. Совокупный заработок за весь этот период составил полтора миллиона рублей — по мнению HUGO, это не более чем стоимость одного-двух рекламных постов в аккаунте Самбурской.