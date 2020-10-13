Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Чтобы общаться с внуками: Боярский пожелал второго карантина 

News.ru 1 час назад
Боярский пожелал второго карантина
Фото: News.ru
Народный артист РСФСР Михаил Боярский желает, чтобы наступил второй тотальный локдаун. Об этом актёр заявил в интервью NEWS.ru.

Я в надежде на то, что так будет (второй карантин. — NEWS.ru), потому что мне, кроме общения с моими внуками, ничего не нужно. Если мне помогут не выходить на сцену, сниматься — я им буду только благодарен, — сказал Боярский.

Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на борьбу с COVID-19, существует вероятность возникновения в России новой волны заболеваемости коронавирусом, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Также там отметили, что Россия выйдет на плато коронавируса через 1,5 инкубационных периода COVID.
12 октября в России за сутки выявили 13 592 инфицированных коронавирусом. Всего в стране 1 312 310 человек заразились COVID с начала пандемии.
Видео дня. Сын офицера КГБ и олигарха захотел стать «лордом Московским»
News.ru: последние новости
Федосеева-Шукшина отсудила квартиру у Бари Алибасова Федосеева-Шукшина отсудила квартиру у Бари Алибасова Бузова расплакалась из-за критики Тарасовой на «Ледниковом периоде» Бузова расплакалась из-за критики Тарасовой на «Ледниковом периоде» Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками на фоне слухов о пропаже Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками на фоне слухов о пропаже
Шоу-бизнес , Михаил Боярский , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обманувший Михалкова бизнесмен задержан в США
Обманувший Михалкова бизнесмен задержан в США
Познер призвал жестко штрафовать россиян за отсутствие маски
Познер призвал жестко штрафовать россиян за отсутствие маски
Умер первый повторно заболевший COVID-19 пациент
Умер первый повторно заболевший COVID-19 пациент
«Найдено тело»: подробности ЧП под Нижним Новгородом
«Найдено тело»: подробности ЧП под Нижним Новгородом
Видео
Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом
00:34
Опубликовано видео обысков в доме стрелка под Нижним Новгородом
Происшествия Криминал
Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео
01:03
Воздушный «бой» из кабины МиГ-31 попал на видео
Армия
Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО
01:15
Опубликовано видео со стрельб гранатометчиков ВВО
Армия
Совместная жизнь суриката и кота попала на видео
04:11
Совместная жизнь суриката и кота попала на видео
Общество
Новое обращение Навального попало на видео
03:05
Новое обращение Навального попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
01:21
Появилось видео подробностей стрельбы на остановке
Происшествия
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Стало известно состояние жившей в шкафу девочки
02:15
Стало известно состояние жившей в шкафу девочки
Происшествия
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
00:17
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
00:54
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение