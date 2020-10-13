Захарову обвинили в любви к чрезмерной «пластике»

Отмечается, что россияне не смогли сдержать эмоций после того, как увидели новый образ актрисы Александры Захаровой. Поклонники пришли в недоумение: что стало с внешним видом любимой актрисы? В комментариях люди отмечали чрезмерную любовь к «пластике» и даже сравнивали её с Гурченко, которая, как известно, не раз прибегала к помощи хирурга.