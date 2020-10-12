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Лидии Федосеевой-Шукшиной вернули квартиру 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Лидии Федосеевой-Шукшиной вернули квартиру
Фото: РИА Новости
Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной вернули квартиру, которую та переписала на своего мужа продюсера Бари Алибасова. Такое решение принял суд, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Артистка переписала недвижимость в Новой Москве на Алибасова, а тот затем переоформил ее на своего помощника Сергея Моцаря. Продюсер объяснил такой ход тем, что якобы хотел уберечь супругу от козней ее дочери Ольги. Алибасов называет Ольгу мразью и утверждает, что она также претендует и на квартиру на улице Бочкова — там раньше жил сам писатель Василий Шукшин, а теперь — Федосеева-Шукшина.
Впоследствии актриса заявила, что жилье она никому не дарила — не понимала, какие именно бумаги подписывает. «Хочу, чтобы он [Алибасов] отдал квартиру, разговора быть не может другого. Как так могло получиться? Но он сразу переворачивает все. Ты можешь объяснить, почему ты отобрал у меня квартиру?» — возмутилась женщина.
По словам адвоката Федосеевой-Шукшиной, она намерена решить конфликт с мужем мирным путем, поскольку допускает, что его тоже могли обмануть. Актриса планировала завещать недвижимость детям дочери Марии Шукшиной.
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Сергей Моцарь , Василий Шукшин , Бари Алибасов , Москва
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