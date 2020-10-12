Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной вернули квартиру, которую та переписала на своего мужа продюсера Бари Алибасова . Такое решение принял суд, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Артистка переписала недвижимость в Новой Москве на Алибасова, а тот затем переоформил ее на своего помощника Сергея Моцаря . Продюсер объяснил такой ход тем, что якобы хотел уберечь супругу от козней ее дочери Ольги. Алибасов называет Ольгу мразью и утверждает, что она также претендует и на квартиру на улице Бочкова — там раньше жил сам писатель Василий Шукшин , а теперь — Федосеева-Шукшина.

Впоследствии актриса заявила, что жилье она никому не дарила — не понимала, какие именно бумаги подписывает. «Хочу, чтобы он [Алибасов] отдал квартиру, разговора быть не может другого. Как так могло получиться? Но он сразу переворачивает все. Ты можешь объяснить, почему ты отобрал у меня квартиру?» — возмутилась женщина.