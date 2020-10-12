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В Сети обсуждают синяки младшей дочери Светланы Лободы 

Letidor.ru 54 минуты назад
В Сети обсуждают синяки младшей дочери Лободы
Фото: Instagram
Артистка показала редкое фото маленькой Тильды.
В социальных сетях бурно обсуждают синяки младшей дочери Светланы Лободы. Артистка показала редкое фото маленькой Тильды, на котором внимательная аудитория Сети рассмотрела гематомы у ребенка на ножках.

Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку,

— эмоционально подписала фото с младшей дочкой Светлана Лобода.
Публика тут же отреагировала: «Почему синяки на ножках у ребенка?», «Я тоже заметила. Детки падают, конечно, но здесь что-то много. Может, что-то с ножками было», «Укусы комаров, как вариант», «Может, ставят на орехи?», «Возможно, чем-то болеет, у нее и обувь ортопедическая, и стоит она облокотившись на стену, видимо, она еще не умеет ходить, раз синяки на ногах, ползает, наверно, до сих пор», — оживленно обсуждает аудитория соцсетей.
Напомним, 37-летняя Светлана Лобода растит двоих дочерей: в 2011 появилась на свет ее старшая девочка Евангелина, а в 2018 родилась младшая дочь Тильда. Интересно, что имя отца второго ребенка звезда публике не раскрывает. Однако из-за слухов, гуляющих в СМИ и социальных сетях, поклонники артистки уверены, что им является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
К слову, по опубликованному снимку аудитория также попыталась сделать выводы, на кого же все-таки похожа младшая дочь Светланы Лободы. «Сейчас по-любому под микроскопом рассматривают, похожа ли Тильда на Тилля», «Мамина копия», «Тильда с Евой очень похожи. Хоть и видно часть лица малышки, но черты как у старшей дочери», — увлеченно комментируют поклонники звездной мамы.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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