В Сети обсуждают синяки младшей дочери Лободы

Артистка показала редкое фото маленькой Тильды.

В социальных сетях бурно обсуждают синяки младшей дочери Светланы Лободы . Артистка показала редкое фото маленькой Тильды, на котором внимательная аудитория Сети рассмотрела гематомы у ребенка на ножках.

Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку,

— эмоционально подписала фото с младшей дочкой Светлана Лобода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 11 Окт 2020 в 4:39 PDT Публика тут же отреагировала: «Почему синяки на ножках у ребенка?», «Я тоже заметила. Детки падают, конечно, но здесь что-то много. Может, что-то с ножками было», «Укусы комаров, как вариант», «Может, ставят на орехи?», «Возможно, чем-то болеет, у нее и обувь ортопедическая, и стоит она облокотившись на стену, видимо, она еще не умеет ходить, раз синяки на ногах, ползает, наверно, до сих пор», — оживленно обсуждает аудитория соцсетей.

Напомним, 37-летняя Светлана Лобода растит двоих дочерей: в 2011 появилась на свет ее старшая девочка Евангелина, а в 2018 родилась младшая дочь Тильда. Интересно, что имя отца второго ребенка звезда публике не раскрывает. Однако из-за слухов, гуляющих в СМИ и социальных сетях, поклонники артистки уверены, что им является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

К слову, по опубликованному снимку аудитория также попыталась сделать выводы, на кого же все-таки похожа младшая дочь Светланы Лободы. «Сейчас по-любому под микроскопом рассматривают, похожа ли Тильда на Тилля», «Мамина копия», «Тильда с Евой очень похожи. Хоть и видно часть лица малышки, но черты как у старшей дочери», — увлеченно комментируют поклонники звездной мамы.