Россиянка стала самой популярной моделью Европы 

19-летняя Алина Болотина из Санкт-Петербурга стала самой востребованной моделью на осенне-зимних показах этого года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Алина попала в модельный бизнес два года назад, когда агент международного модельного агентства встретил девушку в метро. Россиянку сразу же назвали открытием года среди моделей. Сначала она блистала на подиумах в Китае и Японии, а затем получила работу в Европе. Там Болотина попала на верхние строчки рейтингов популярности топ-моделей. Сейчас Алина демонстрирует одежду самых известных мировых брендов и снимается для рекламы и модных журналов.

Девушка рассказывала в интервью, что не собирается постоянно работать моделью, а хотела бы получить образование в области игровой индустрии и графического дизайна.