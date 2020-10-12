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Россиянка стала самой популярной моделью Европы 

Александр Котлеткин 1 час назад
19-летняя Алина Болотина из Санкт-Петербурга стала самой востребованной моделью на осенне-зимних показах этого года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Алина попала в модельный бизнес два года назад, когда агент международного модельного агентства встретил девушку в метро. Россиянку сразу же назвали открытием года среди моделей. Сначала она блистала на подиумах в Китае и Японии, а затем получила работу в Европе. Там Болотина попала на верхние строчки рейтингов популярности топ-моделей. Сейчас Алина демонстрирует одежду самых известных мировых брендов и снимается для рекламы и модных журналов.
Девушка рассказывала в интервью, что не собирается постоянно работать моделью, а хотела бы получить образование в области игровой индустрии и графического дизайна.
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Шоу-бизнес , Фото , Санкт-Петербург
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