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Божена Рынска вместе с дочерью заболела коронавирусом

Passion.ruиещё 1
29 минут назад
Коронавирус подтвержден также у няни дочки Божены.
Божена Рынска вместе с дочерью заболела коронавирусом
Фото: InstagramInstagram
Светская обозревательница Божена Рынска заболела коронавирусом. О подтвержденном диагнозе она сообщила в своем микроблоге в Instagram. Коронавирус обнаружили также у ее дочери Евгении Малашенко, и ее няни.
В подписи к посту Рынска предполагает, что инфекцию могла получить случайно– за что-то схватилась или потрогала лицо. Она отмечает, что сама болеет довольно тяжело. Дочка болеет легко, у нее температура, но она не вялая.
Божена уточняет, что советы подписчиков о том, как лечиться от коронавируса, ей не нужны – с вирусом она борется по израильской системе, используя такие препараты, как суммамед и тамифлю.
Божена рассказывает, что болезнь началась с сильной головной боли и боли в глазах. Температура началась с 37, однако потом стремительно начала подниматься.
Обозревательнице пожелали здоровья в комментариях. Подписчики выразили беспокойство за нее и за ее маленькую дочку, уточнили, кто сидит с Женей.
Многие звезды, среди которых Лера Кудрявцева, тоже пожелали Божене и Евгении здоровья.
Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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