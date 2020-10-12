Божена Рынска вместе с дочерью заболела коронавирусом

Коронавирус подтвержден также у няни дочки Божены.

Фото: Instagram Instagram

Светская обозревательница Божена Рынска заболела коронавирусом. О подтвержденном диагнозе она сообщила в своем микроблоге в Instagram. Коронавирус обнаружили также у ее дочери Евгении Малашенко, и ее няни.

В подписи к посту Рынска предполагает, что инфекцию могла получить случайно– за что-то схватилась или потрогала лицо. Она отмечает, что сама болеет довольно тяжело. Дочка болеет легко, у нее температура, но она не вялая.

Божена уточняет, что советы подписчиков о том, как лечиться от коронавируса, ей не нужны – с вирусом она борется по израильской системе, используя такие препараты, как суммамед и тамифлю.

Божена рассказывает, что болезнь началась с сильной головной боли и боли в глазах. Температура началась с 37, однако потом стремительно начала подниматься.

Обозревательнице пожелали здоровья в комментариях. Подписчики выразили беспокойство за нее и за ее маленькую дочку, уточнили, кто сидит с Женей.