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«Всё тлен»: Охлобыстин рассказал, почему общается с Ефремовым после ДТП 

News.ru 43 минуты назад
«Всё тлен»: Охлобыстин об отношении к Ефремову
Фото: globallookpress.com
Иван Охлобыстин рассказал, что продолжает общаться со своим другом Михаилом Ефремовым после того, как актёра посадили за смертельное ДТП. Бывший священник поддерживал друга весь судебный процесс, хотя и не оправдывал его.
Ефремов остаётся не только другом Охлобыстину, но и родственником, так как крестил дочь звёздного коллеги. И это обстоятельство, считает Охлобыстин, гораздо выше всего остального, даже по сравнению с тем, что Ефремов очутился в тюрьме.

Он — моя семья и это несравнимо важнее любых политических пристрастий. Эти пристрастия преходящи, а семья — это навсегда. И вообще: среди прочего я учу детей, что всё тлен, кроме Бога и семьи, что счастлив только благодарный, что истина и любовь — это глаголы, а не существительные, — цитирует Охлобыстина «Петербургский дневник».

Вынесенный Ефремову приговор Охлобыстин назвал «казнью». Михаил Ефремов получил восемь лет колонии общего режим за ДТП в центре Москвы, где по его вине погиб водитель-курьер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр, шоумен и писатель Иван Охлобыстин ответил телеведущему Владимиру Соловьёву на критику по поводу Михаила Ефремова. Журналист посетовал на то, что Охлобыстин позволил своему другу Ефремову сесть пьяным за руль и убить человека.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Владимир Соловьев
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