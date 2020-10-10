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«Тут-то меня инфекция и клюнула» 

Ирина Лебедева 58 минут назад
«Тут-то меня инфекция и клюнула»
Фото: РИА Новости
В конце сентября Иван Краско отпраздновал юбилей. Знаменитому артисту исполнилось 90 лет. Он был бодр, полон творческих планов и отрицал существование коронавируса, списывая все на специально раздутый инфошум.
В первых числах октября ветеран сцены был занят в спектаклях в театре Комиссаржевской. А потом почувствовал недомогание и был вынужден обратиться к врачам. Тесты показали, ч то у него коронавирус. Госпитализироваться Краско категорически отказался, сказав, что чувствует себя не так уж и плохо и будет лечиться дома.

«Успел вот сыграть Сократа своего любимого. Но, по— моему, перерасходовал свой ресурс, энергию. Ведь полгода из-за вируса ни черта не делали мы, господи боже мой! Думал, что разучусь играть — но нет, все вроде бы было в норме. Но перерасход все же случился. Тут-то меня инфекция и клюнула, собака!», — приводит слова актера «Комсомольская Правда».

Как ранее писал «Рамблер», народный артист России Иван Краско в интервью Starhit заявил, что мечтает умереть на сцене, как старинный русский артист. 23 сентября актеру исполнилось 90 лет.
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Шоу-бизнес , Иван Краско , StarHit , Комсомольская правда
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