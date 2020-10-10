Меньшова и Муцениеце расплакались перед камерой

«Прекрасная Юлия Меньшова стала гостем нашей программы! Это не передать словами! Дыхание жизни, вдохновение, ощущение настоящей женщины! Спасибо Юле за эту беседу!», - написала Агата в микроблоге.
Камера запечатлела момент, когда женщины расплакались, рассказывая, что им пришлось пережить.
Юлия Меньшова рассказала о своём расставании с мужем Игорем Гординым, с которым ей удалось помириться через несколько лет после развода. Сейчас у нее вновь счастливая семья.
Меньшова считает, что Муцениеце до сих пор держится за надежду, что все плохое пройдет как страшный сон и они с Павлом Прилучным начнут жизнь сначала.
Как ранее писал «Рамблер», Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, в 2013-м завели первого ребенка, в 2016-м — второго, в феврале 2020-го актриса объявила о намерении развестись с мужем, а в апреле обвинила его в домашнем насилии.
В мае Муцениеце назвала причиной своего желания развестись с Прилучным применение им физического насилия по отношению к ней после употребления алкогольных напитков.