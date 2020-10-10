У Моргенштерна «украли» клип 

Рэперы Ганвест и Егор Шип проанонсировали в инстаграмах свой новый клип, который выложили на YouTube.

Как написали музыканты, это самое дорогое видео в их жизни — оно якобы стоило им 25 миллионов.

«Самый дорогой клип, СЕГОДНЯ В 17:00 НА МОЕМ ЮТУБ🔥

Такого вы ещё не видели! 50.000 онлайн или удаляю клип», — сообщил Шип в микроблоге.

Подписчики были заинтригованы. Однако оказалось, что клип — всего лишь розыгрыш. Он представляет собой нарезки видеороликов Моргенштерна.

Ганвест и Шип «приспособили» к телу Моргенштерна свои головы. Получается, что это они снимаются с Клавой Кокой, Шарлоттом и Эджеем.

Вышел прикольный ролик для просмотра в дружеском кругу.

Ну, а поскольку клип вбросили в сеть в расчете на массового зрителя, то не исключено, что Моргенштерн сочтет, что ребята выпустили самый натуральный плагиат и вчинит им иск о нарушении авторских прав.

Пока комментариев от «обезглавленного» рэпера не поступало.

Как ранее писал «Рамблер», разъяренные поклонники творчества Алишера считают, что музыкант кинул их на деньги.

Все дело в том, что Моргенштерн анонсировал концерт, который должен состояться в Москве 8 ноября, но зрители уверены, что в итоге шоу придется отменить.