Соседов заявил о «мертвом ребенке» Аллегровой

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг съёмок клипа на дуэтную песню Ирины Аллегровой с Игорем Крутым «Осень».

Фото: vk.com/ssosedovfans vk.com/ssosedovfans

Так, некоторое время назад вокруг композиции разгорелся настоящий скандал, ведь стихи к песне, которая выдаётся за премьеру, исполнялись двадцать лет назад певицей Машей Распутиной.

По словам Соседова, Крутой попросту положил новую музыку на старые стихи. Однако вариант с Аллегровой всё-таки более скучный и банальный.

У Крутого с Аллегровой хитом не будет точно. Это как мёртворождённый ребёнок! — отметил Соседов, слова которого приводит Собеседник.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что новый видеоролик Ольги Бузовой на песню «Ненормальный вайб» подвергся критике пользователей. За день клип не набрал и 22 тысяч просмотров, хотя премьеры ведущей телестройки всегда привлекают большое внимание.