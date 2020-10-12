Собчак обругала матом журнал Vogue

«Мода — это политика», — говорится в Instagram Vogue.

Журнал сообщил пользователям, что те могут приобрести вещи с символикой «в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис», созданные «19 лучшими дизайнерами страны». Также Vogue призвал «не забыть проголосовать».

Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» возмутилась тем, что «журнал ВОГ, да Карл, ВОГ, размещает пост с призывом голосовать за Байдена и пишет: „Голосуйте“. При этом она использовала ненормативную лексику. По ее мнение, призыв Vogue — „это уже п***ц“.