Мария Шукшина: «Это духовная диверсия против России!» 

«У нас в стране очень много говорят о безопасности, и много усилий и финансов идёт на то, чтобы безопасность была на высшем уровне. Но никто не говорит о культурной безопасности — а не надо её снимать со счетов, она не менее важна, чем безопасность военная. Культурная безопасность — это тоже оружие. Этим оружием можно изменить сознание человека, что и делается. Это просто духовная диверсия против России».