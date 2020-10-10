Мария Шукшина: «Это духовная диверсия против России!» 

Памятник Сергею Есенину, установленный во дворе музея на Якиманке, был очень неоднозначно воспринят горожанами.
Настолько неоднозначно, что его автор, скульптор Григорий Потоцкий, вынужден был разъяснить публике свою художественную концепцию монумента.
«Все хотели, чтобы был образ златокудрого красавца у березы. Это ложь. Он сам этого не любил. Это был прямой, открытый человек, который бесконечно любил Родину», — цитирует скульптора tsargrad.tv.
По мнению Потоцкого, Есенин — ангел русской поэзии со сломанными крыльями. И в своей композиции он хотел показать и его распятие и вознесение одновременно.
Актриса Мария Шукшина назвала новый памятник поэту сатанизмом, надругательством и частью духовной диверсии против России.
«У нас в стране очень много говорят о безопасности, и много усилий и финансов идёт на то, чтобы безопасность была на высшем уровне. Но никто не говорит о культурной безопасности — а не надо её снимать со счетов, она не менее важна, чем безопасность военная. Культурная безопасность — это тоже оружие. Этим оружием можно изменить сознание человека, что и делается. Это просто духовная диверсия против России».
Как ранее писал «Рамблер», актриса Мария Шукшина назвала уровень программ на российском телевидении очень низким, отметив при этом, то звезды готовы там участвовать за хорошие гонорары, так как «сидят без работы».