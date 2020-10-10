«Вы сын Орбакайте?»: Рыжий «Иванушка» растрогал Сеть

Андрей Григорьев-Апполонов поделился с подписчиками архивным видео.

Певец зашел в церковь во время пребывания в Астане

Народу в храме было немного, и его заприметила местная пожилая женщина.

Лицо рыжего «Иванушки» показалось ей очень знакомым. Бабушке очень хотелось понять — не сын ли это Кристины Орбакайте перед ней?

Стесняясь, женщина все же решилась расспросить заезжего молодца.

Она сначала поинтересовалась, не из самой ли Москвы гость? Узнав, что ее собеседник действительно из столицы, она задала свой вопрос.

Андрей было пошутил, ответив, что он не сын, а внук. Но бабушка поверила и была в искренней радости от того, что увидела внука самой Пугачевой.

Григорьев-Апполонов решил, что розыгрыш тут неуместен, перекрестил прихожанку и пожелал ей добра, сказав, что он — из группы «Иванушки».

Изумленная женщина спросила разрешения: «Можно, я Вас обниму?»

«Три года назад было дело. В самом большом православном храме Евразии в г. Астана! Милейшая бабуля! Дай Бог ей здоровья!», — написал певец в микроблоге.

Редкий случай — в комментариях нет злобных и скабрезных постов. Фолловеры растроганы.