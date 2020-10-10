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Новый поворот в битве за наследство Марьянова 

Ирина Лебедева 23 минуты назад
Новый поворот в битве за наследство Марьянова
Фото: РИА Новости
Дележ наследства Дмитрия Марьянова продолжается.
Родственники актера судятся с его вдовой. Ксения Бик не желает уступать и подает встречные иски.
Правда, как пишут СМИ, в это время она живет со своим новым мужчиной в квартире Марьянова, на которую есть и другие претенденты по закону.
По дороге с кладбища: тайный роман вдовы Марьянова
Не так давно в СМИ прошла информация о том, что бывший солист группы «Доктор Ватсон» рассказал про свой роман с Ксенией.
Якобы их отношения начались сразу после смерти Дмитрия.
Владимир Овчаров хотел выразить соболезнования вдове, в итоге общение быстро переросло в любовную связь. Завершилось она где-то через полгода.
Вдова актера считает, что Овчаров «работает» на родственников ее покойного мужа.
Владимир же утверждает, что говорит правду и располагает фотодоказательствами. А за клевету может и в суд подать.
Адвокат Владимира Юлия Вербицкая-Линник подтвердила Стархиту, что у ее подзащитного действительно имеются фотографии с Бик, в том числе, личного плана.

«Владимир Овчаров в данный момент времени судиться с Бик не намерен. Однако, полагая что с ее стороны в его адрес могут быть некорректные выпады, равно как и попытки нарушить его права (оскорбления, распространение недостоверных сведений, попытки шантажа, либо иные противоправные действия), Владимир намерен вести с Ксенией публичный диалог», — приводит ее слова СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», внезапная кончина звезды фильма «День радио» до сих пор остается загадкой для многих его поклонников, которые не верят в официальную версию с оторвавшимся тромбом.
Не согласен с этим заключением и друг актера Альберт Могинов, который подозревает, что смерть артиста имеет криминальный характер.
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Марьянов , Владимир Овчаров , Ксения Бик , StarHit
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