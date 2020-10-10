«Просили дома сидеть!» Бабкину осудили за вечеринку

Надежда Бабкина отпраздновала свое 70-летие. Надо сказать, с существенным опозданием.

Но на то были причины — еще в первую волну пандемии певица заразилась коронавирусом и попала в больницу.

Переносила болезнь народная артистка тяжело, некоторое время даже находилась в коме.

Но прошло время, Надежда поправилась, восстановила силы. И решила закатить все-таки пир на весь мир.

«К этому дню я готовилась очень долго. С марта он откладывался по всем известным причинам, но, в конце концов, состоялся! Это день празднования моего юбилея в широком кругу близких и любимых людей. Я навсегда сохраню этот вечер в памяти. Спасибо каждому за то, что нашли время и пришли на мое торжество! Спасибо за теплоту, оригинальность и проникновенность пожеланий! Мне бы очень хотелось, чтобы каждое пожелание сбылось», — написала она в микроблоге и поделилась «фотоотчетом» с торжества.

Однако на дворе — вторая волна пандемии.

Власти настоятельно рекомендуют гражданам максимально ограничить общение друг с другом, а людям старше 65 лет — вообще сидеть дома.

Об этом фолловеры с различной степенью деликатности и напомнили певице.