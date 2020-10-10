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«Просили дома сидеть!» Бабкину осудили за празднование юбилея 

Ирина Лебедева 15 минут назад
«Просили дома сидеть!» Бабкину осудили за вечеринку
Фото: РИА Новости
Надежда Бабкина отпраздновала свое 70-летие. Надо сказать, с существенным опозданием.
Но на то были причины — еще в первую волну пандемии певица заразилась коронавирусом и попала в больницу.
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Переносила болезнь народная артистка тяжело, некоторое время даже находилась в коме.
Но прошло время, Надежда поправилась, восстановила силы. И решила закатить все-таки пир на весь мир.
Пришли поздравить звезду Николай Басков, Елена Малышева, Нелли Кобзон и другие представители российского шоу-бизнеса.

«К этому дню я готовилась очень долго. С марта он откладывался по всем известным причинам, но, в конце концов, состоялся! Это день празднования моего юбилея в широком кругу близких и любимых людей. Я навсегда сохраню этот вечер в памяти. Спасибо каждому за то, что нашли время и пришли на мое торжество! Спасибо за теплоту, оригинальность и проникновенность пожеланий! Мне бы очень хотелось, чтобы каждое пожелание сбылось», — написала она в микроблоге и поделилась «фотоотчетом» с торжества.

Однако на дворе — вторая волна пандемии.
Власти настоятельно рекомендуют гражданам максимально ограничить общение друг с другом, а людям старше 65 лет — вообще сидеть дома.
Об этом фолловеры с различной степенью деликатности и напомнили певице.

«Какое счастье, что вы уже переболели короновирусом и у вас иммунитет!»; «Да и не надо было уже отмечать. Ничего страшного, если один день рождения не отметили»; «Решила, вероятно, опять впасть в кому. Тех, кому за 65, просили дома сидеть. Но певица устраивает юбилей. Отряд самоубийц в сборе!».

Как ранее писал «Рамблер», муж 70-летней певицы Надежды Бабкиной 40-летний Евгений Гор отвечать на звонки, а также исчез из Instagram.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Евгений Гор , Надежда Бабкина , Николай Басков
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